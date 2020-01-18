Trump'tan Hamaney'e 'Sözlerine çok dikkat et' uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'in ABD ve Avrupa ile ilgili sözlerine atfen, "O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli." uyarısında bulundu.

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın sözde dini lideri, ki son dönemde o kadar da yüce değil, ABD ve Avrupa ile ilgili bazı kötü laflar etmiş. İran'ın ekonomisi kötü gidiyor ve halkı da acı çekiyor. O (Hamaney) sözlerine çok dikkat etmeli!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak’ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla öldürmesinin ardından, İran da 8 Ocak’ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik had safhaya ulaşmıştı.

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