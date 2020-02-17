UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

19 Şubat Çarşamba:

Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)

Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)

25 Şubat Salı:

Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

26 Şubat Çarşamba:

Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)

Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)