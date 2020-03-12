EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-03-2020 14:50

'Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmuyor'

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmuyor. Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli." dedi.

'Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmuyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bazı ürünleri bulmanın zorlaşacağına yönelik iddiaların satış fiyatlarına yansıdığına dikkati çekti.

#İnteraktif ‪- Bir bakışta koronavirüs salgınıKoronavirüs yayılma haritası

Türkiye'de stok yapılması gereken bir ürün grubu bulunmadığına işaret eden Palandöken, "Vatandaşlarımız, fiyatları üç katına çıkaranlara prim vermemeli. Bir anda bu kadar yüklü alışveriş, enflasyonu da olumsuz etkileyecek. Vatandaşı kazıklamayacak esnafımıza güvenmeli, alışverişi ondan yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

 

ETİKETLER: TESK TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TESK STOK BENDEVİ PALANDÖKEN
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