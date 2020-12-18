SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-12-2020 08:00   Güncelleme : 18-12-2020 09:45

BAZI ÜLKELERDE SON 25 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

KORONAVİRÜS İSTATİSTKLERİ

BAZI ÜLKELERDE SON 25 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

 CAN KAYBI        CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK          TOPLAM

 Dünya                                1.668.351             75.380.805

ABD                                       317.028             17.662.770        

Brezilya                                 184.876                7.111.527

Hindistan                               144.829               9.979.447

Meksika                                 116.497               1.289.295    

Fransa                                     59.616               2.427.316

İtalya                                       67.227               1.906.277

İngiltere                                  66.026               1.948.660

İspanya                                  48.770               1.7805.663

Almanya                                26.698                1.438.777

İran                                        53.095                1.385.830

 Rusya                                   49.151                2.762.669

Kolombiya                             39.927                1.466.599

Belçika                                  18.371                   618.058

 Hollanda                              10.321                  652.525

 Irak                                      12.650                   605.593

 Afrika                                   49.198                 2.050.401

 Suudi Arab                            6.091                   360.616

Güney Afrika                        24.011                   892.627

İsrail                                       3.050                   366.612            

                

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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