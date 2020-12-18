SAĞLIK
Giriş Tarihi : 18-12-2020 08:00 Güncelleme : 18-12-2020 09:45
BAZI ÜLKELERDE SON 25 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
KORONAVİRÜS İSTATİSTKLERİ
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 1.668.351 75.380.805
ABD 317.028 17.662.770
Brezilya 184.876 7.111.527
Hindistan 144.829 9.979.447
Meksika 116.497 1.289.295
Fransa 59.616 2.427.316
İtalya 67.227 1.906.277
İngiltere 66.026 1.948.660
İspanya 48.770 1.7805.663
Almanya 26.698 1.438.777
İran 53.095 1.385.830
Rusya 49.151 2.762.669
Kolombiya 39.927 1.466.599
Belçika 18.371 618.058
Hollanda 10.321 652.525
Irak 12.650 605.593
Afrika 49.198 2.050.401
Suudi Arab 6.091 360.616
Güney Afrika 24.011 892.627
İsrail 3.050 366.612