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Giriş Tarihi : 25-07-2020 15:42   Güncelleme : 25-07-2020 19:21

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

Koronavirüs'ün Durumu

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

 Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK                TOPLAM                TOPLAM

                 CAN KAYBI         CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

 Dünya                                     639.067               16.147.823

 ABD              1166           148.530

 İngiltere             48           44.868         312.350.

 İtalya                   9           35.082          237.503

  İspanya            12           28.409          253.928     

  Fransa               7           30.177          167.660  

  Almanya           21            9.081            77.860

  İran                   195          15.484          271.724

  Brezilya         1180          79.997       2.074.143

  Rusya              154          13.192         806.720

  Belçika               73           9.771             69..112

  Meksika            844

  Afrika                              10.429            480.484

  Suudi Arabistan  44         3.3484            

   Çin                                   4.668                83.483

    Hindistan          1149       29.967            1.277.854

    Mısır                    68        2.877   

    İsrail                                   351                 38.268

ETİKETLER: xoronavirüs
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