BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜSÜN DURUMU

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
Dünya 639.067 16.147.823
ABD 1166 148.530
İngiltere 48 44.868 312.350.
İtalya 9 35.082 237.503
İspanya 12 28.409 253.928
Fransa 7 30.177 167.660
Almanya 21 9.081 77.860
İran 195 15.484 271.724
Brezilya 1180 79.997 2.074.143
Rusya 154 13.192 806.720
Belçika 73 9.771 69..112
Meksika 844
Afrika 10.429 480.484
Suudi Arabistan 44 3.3484
Çin 4.668 83.483
Hindistan 1149 29.967 1.277.854
Mısır 68 2.877
İsrail 351 38.268