SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-11-2020 19:20   Güncelleme : 15-11-2020 19:27

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

CAN KAYBI        CAN KAYBI          VAK'A SAYISI

                             GÜNLÜK                           TOPLAM

 Dünya                               1.297.475              53.002.176

ABD                 1254             251.285              10.839.269

Brezilya             921             163.208                 5.769.383

Hindistan            587            120.563.                8.727.900

Meksika             635               90.944                   949.197

Kolombiya         160               30.913                 1.165.326

İspanya              308               34.062               1.388.411

Fransa               359               43.704                 1.898.568

İtalya                  544               43.453                 1.066.401

İngiltere             532                50.010                 1.290.195

Almanya              33                  9.759                   341.223

İran                    461                40.582                   673.250

 Rusya               532                33.186               1.925.825

Yunanistan                                   219                      7.205

Belçika                136                9.969                     12.126

 Hollanda                                  6.076                     64.668

 Irak                     52               19.724                  332..635

 Afrika                220                40.985               1.975.039

 Suudi                  29                  4.711                   333.648

  Çin                                          4.703                      89.575

  Mısır                  45                 6.234

 İsrail                                        1.226                    180.268

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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  • 11Beşiktaş710
  • 12Konyaspor79
  • 13Antalyaspor89
  • 14Göztepe78
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