SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-11-2020 19:20 Güncelleme : 15-11-2020 19:27
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA
KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 1.297.475 53.002.176
ABD 1254 251.285 10.839.269
Brezilya 921 163.208 5.769.383
Hindistan 587 120.563. 8.727.900
Meksika 635 90.944 949.197
Kolombiya 160 30.913 1.165.326
İspanya 308 34.062 1.388.411
Fransa 359 43.704 1.898.568
İtalya 544 43.453 1.066.401
İngiltere 532 50.010 1.290.195
Almanya 33 9.759 341.223
İran 461 40.582 673.250
Rusya 532 33.186 1.925.825
Yunanistan 219 7.205
Belçika 136 9.969 12.126
Hollanda 6.076 64.668
Irak 52 19.724 332..635
Afrika 220 40.985 1.975.039
Suudi 29 4.711 333.648
Çin 4.703 89.575
Mısır 45 6.234
İsrail 1.226 180.268