SAĞLIK
Giriş Tarihi : 09-11-2020 13:38   Güncelleme : 09-11-2020 13:44

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

              CAN KAYBI        CAN KAYBI          VAK'A SAYISI

                             GÜNLÜK                           TOPLAM

 Dünya                               1.262.130              50.737.872

ABD                   978              248.392             10.288.480

Brezilya            1031            162.397                 5.664.115

Hindistan            587            120.563.                8.411.724

Meksika             483               90.309                   949.197

Kolombiya         155               30.753                 1.117.977

İspanya             231               38.833                 1.388.411

Fransa               270               40.439                1.737.324

İtalya                  331               41.394                   935.105

İngiltere             684                45.670                 1.123.931

Almanya              33                  9.759                  341.223

İran                    423                37.832                  673.250

 Rusya               378                30.251               1.753.836

Yunanistan                                   219                      7.205

Belçika                136                9.969                     12.126

 Hollanda                                  6.076                     64.668

 Irak                     53                19.724                  332..635

 Afrika                220                40.985                1.759.946

 Suudi                  29                  4.711                   333.648

  Çin                                          4.703                      89.575

  Mısır                  45                 6.234

 İsrail                                        1.226                    180.268

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
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  • 6Kasımpaşa812
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  • 10Hatayspor611
  • 11Beşiktaş710
  • 12Konyaspor79
  • 13Antalyaspor89
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  • 15Sivasspor78
  • 16BB Erzurumspor78
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