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Giriş Tarihi : 29-10-2020 10:51 Güncelleme : 29-10-2020 11:42
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BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
KORONAVİRÜS
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 1.179.289 44.774.935
ABD 663 233.130 9.120.751
Brezilya 1031 159.563 5.381.224
Hindistan 587 120.563. 8.040.203
Meksika 483 90.309 906.863
Kolombiya 155 30.753 1.041.735
İspanya 231 35.416 1.174.681
Fransa 244 35.785 1.235.132
İtalya 91 37.905 589.766
İngiltere 224 45.670 942.135
Almanya 33 9.759 341.223
İran 415 33.714 588.648
Rusya 346 26.935 1.613.877
Yunanistan 219 7.205
Belçika 73 9.969 11.976
Hollanda 6.076 64.668
Irak 53 19.724 332..635
Afrika 220 40.985 1.759.946
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Çin 4.703 89.575
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ETİKETLER:
koronavirüs
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
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