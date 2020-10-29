SİYASET
Giriş Tarihi : 29-10-2020 10:51   Güncelleme : 29-10-2020 11:42

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

                 CAN KAYBI        CAN KAYBI          VAK'A SAYISI

                             GÜNLÜK                           TOPLAM

 Dünya                               1.179.289              44.774.935

ABD                    663            233.130                9.120.751

Brezilya            1031            159.563                 5.381.224

Hindistan            587            120.563.                8.040.203

Meksika             483               90.309                   906.863

Kolombiya         155               30.753                 1.041.735

İspanya             231               35.416                 1.174.681

Fransa               244               35.785                1.235.132

İtalya                   91                37.905                  589.766

İngiltere             224                45.670                  942.135

Almanya              33                  9.759                  341.223

İran                    415                33.714                  588.648

 Rusya               346                26.935                1.613.877

Yunanistan                                   219                       7.205

Belçika                 73                9.969                      11.976

 Hollanda                                  6.076                      64.668

 Irak                     53                19.724                   332..635

 Afrika                220                40.985                1.759.946

 Suudi                  29               4.711                     333.648

  Çin                                        4.703                      89.575

  Mısır                  45                6.234

 İsrail                                      1.226                    180.268

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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