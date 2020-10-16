SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-10-2020 07:29   Güncelleme : 16-10-2020 09:04

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

BAZI ÜLKELERDE SO 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

CAN KAYBI           CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

                               GÜNLÜK                         TOPLAM

 Dünya                                1.081.443             38.364.000

ABD                    444            221.895                7.991.998

Brezilya            1031            148.392                 5.041.021

Hindistan            926            107.416.                6.845.932

Meksika             483               76.127                   720.858

Kolombiya                              27.180                    877.683

İspanya             140               33.553                    921.324

Fransa                88                33.135                   809.684 

İtalya                   83                36.372                   381.602

İngiltere             138                43.293                   673.322

Almanya              33                  9.710                   341.223

İran                    254                29.070                   508.389

 Rusya               286                23.491                 1.214.502

 Yunanistan                                  219                        7.105

  Belçika                73                9.969                   110.976

 Hollanda                                  6.036                     64.468

 Irak                     49                 9.347                   332..635

 Afrika                                     32.690                1.578.619

 Suudi                  29               4.711                     333.648

  Çin                                        4.703                      89.575

  Mısır                  40                5.160  

  İsrail                                      1.226                    180.268

ETİKETLER: koronavirüs sağlık bakanlığı fahrettin koca
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