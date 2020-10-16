SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-10-2020 07:29 Güncelleme : 16-10-2020 09:04
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
BAZI ÜLKELERDE SO 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 1.081.443 38.364.000
ABD 444 221.895 7.991.998
Brezilya 1031 148.392 5.041.021
Hindistan 926 107.416. 6.845.932
Meksika 483 76.127 720.858
Kolombiya 27.180 877.683
İspanya 140 33.553 921.324
Fransa 88 33.135 809.684
İtalya 83 36.372 381.602
İngiltere 138 43.293 673.322
Almanya 33 9.710 341.223
İran 254 29.070 508.389
Rusya 286 23.491 1.214.502
Yunanistan 219 7.105
Belçika 73 9.969 110.976
Hollanda 6.036 64.468
Irak 49 9.347 332..635
Afrika 32.690 1.578.619
Suudi 29 4.711 333.648
Çin 4.703 89.575
Mısır 40 5.160
İsrail 1.226 180.268