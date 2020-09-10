SAĞLIK
Giriş Tarihi : 10-09-2020 09:59
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
Dünya 896.926 27.492.051
ABD 488 194.075 6.241..688
Brezilya 1075 126.596 4.092.832
Hindistan 1201
Meksika 811 49.229 612.350
İtalya 6 35.418 256.118
İspanya 16 28.872 405.436
Fransa 38 30.576 335.524
Almanya 9 9.267 232.082
İran 139 22.293 345.203
Rusya 79 17.759 1.025.310
Yunanistan 211 7.075
Belçika 73 9.939 78.323
Hollanda 6.036 64.468
Irak 68 7.657 269..578
Afrika 26.680 1.297322
Suudi 44 3.348
Çin 4.703 89.575
Mısır 40 5.160
İsrail 500 71.268