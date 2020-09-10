SAĞLIK
Giriş Tarihi : 10-09-2020 09:59

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK               TOPLAM                TOPLAM

                CAN KAYBI        CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

Dünya                                896.926           27.492.051

 ABD                  488          194.075             6.241..688

Brezilya             1075         126.596             4.092.832

Hindistan           1201

Meksika              811           49.229                 612.350

 İtalya                     6            35.418                256.118

  İspanya              16            28.872                405.436     

  Fransa                38              30.576               335.524  

  Almanya               9                9.267               232.082

  İran                   139             22.293               345.203

  Rusya                 79             17.759             1.025.310

 Yunanistan                                211                    7.075

  Belçika               73               9.939                  78.323

 Hollanda                                6.036                   64.468

 Irak                     68               7.657                 269..578

  Afrika                                  26.680              1.297322

 Suudi                  44               3.348          

  Çin                                        4.703                  89.575

   Mısır                 40               5.160  

   İsrail                                        500                  71.268

ETİKETLER: koronavirüs SAĞLIK BAKANLIĞI
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