SAĞLIK
Giriş Tarihi : 29-08-2020 15:20   Güncelleme : 29-08-2020 21:28

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK               TOPLAM                TOPLAM

                CAN KAYBI        CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

Dünya                                844.658        25.068.050

 ABD                1055           185.986          5.758..200

Brezilya             855           112.851           3.340.160

Hindistan         1021             61.593           3.031.660

Meksika             552            46.494               612.350.

 İtalya                    6             35.418               256.118

  İspanya            16              28.872               405.436     

  Fransa              12              30.576               262.965  

  Almanya             9                9.267               232.082

  İran                110            21.350                  343.203

  Rusya              79            16.531                  920.719

 Yunanistan                            211                      7.075

  Belçika             73             9.939                    78.323

 Hollanda                             6.036                   64.468

 Irak                    19             6.860                 204.050

  Afrika                                26.680             1.192.474

 Suudi                  44             3.348          

   Çin                                     4.703                  89.575

   Mısır                  40            5.160  

   İsrail                                   500                     71.268

   Katar                                  193                   115.080

ETİKETLER: koronavirüs sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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