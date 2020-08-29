SAĞLIK
Giriş Tarihi : 29-08-2020 15:20 Güncelleme : 29-08-2020 21:28
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
Dünya 844.658 25.068.050
ABD 1055 185.986 5.758..200
Brezilya 855 112.851 3.340.160
Hindistan 1021 61.593 3.031.660
Meksika 552 46.494 612.350.
İtalya 6 35.418 256.118
İspanya 16 28.872 405.436
Fransa 12 30.576 262.965
Almanya 9 9.267 232.082
İran 110 21.350 343.203
Rusya 79 16.531 920.719
Yunanistan 211 7.075
Belçika 73 9.939 78.323
Hollanda 6.036 64.468
Irak 19 6.860 204.050
Afrika 26.680 1.192.474
Suudi 44 3.348
Çin 4.703 89.575
Mısır 40 5.160
İsrail 500 71.268
Katar 193 115.080