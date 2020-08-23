SAĞLIK
Giriş Tarihi : 23-08-2020 08:05   Güncelleme : 23-08-2020 17:33

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

Koronavirüs Ne Durumda

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?

Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :

                GÜNLÜK               TOPLAM                TOPLAM

                CAN KAYBI        CAN KAYBI           VAK'A SAYISI

Dünya                                800.658        22.133.050

 ABD                941            180.191          5.746..200

Brezilya             892           110.766          3.340.160

Hindistan           912            59.570           2.847.660

Meksika             644            59.162              522.162

İngiltere                48            44.868             312.350.

 İtalya                    6             35.418             256.118

  İspanya            16              28.813             377.096     

  Fransa              12              30.409             262.965  

  Almanya             9             9.267                232.082

  İran                141            20.643                343.203

  Rusya              79            14.931                920.719

 Yunanistan                            206                    7.075

  Belçika             73             9.939                  78.323

 Hollanda                             6.036                  64.468

 Irak                    19             6.860                204.050

  Afrika                                26.680            1.150.175

 Suudi                  44             3.348          

   Çin                                     4.703                 89.575

   Mısır                  40            5.160  

   İsrail                                   500                   71.268

   Katar                                  193                 115.080

ETİKETLER: Koronavirüs Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Bulaşıcı
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