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Giriş Tarihi : 23-08-2020 08:05 Güncelleme : 23-08-2020 17:33
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BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS NE DURUMDA ?
Koronavirüs Ne Durumda
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can Kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
Dünya 800.658 22.133.050
ABD 941 180.191 5.746..200
Brezilya 892 110.766 3.340.160
Hindistan 912 59.570 2.847.660
Meksika 644 59.162 522.162
İngiltere 48 44.868 312.350.
İtalya 6 35.418 256.118
İspanya 16 28.813 377.096
Fransa 12 30.409 262.965
Almanya 9 9.267 232.082
İran 141 20.643 343.203
Rusya 79 14.931 920.719
Yunanistan 206 7.075
Belçika 73 9.939 78.323
Hollanda 6.036 64.468
Irak 19 6.860 204.050
Afrika 26.680 1.150.175
Suudi 44 3.348
Çin 4.703 89.575
Mısır 40 5.160
İsrail 500 71.268
Katar 193 115.080
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