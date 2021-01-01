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BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA
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Giriş Tarihi : 01-01-2021 14:55 Güncelleme : 01-01-2021 14:59
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BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA
KORONAVİRÜS
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 1.827.941 83.914.883
ABD 354.215 20.465.654
Brezilya 194.576 7.848.155
Hindistan 149.118 10.289.274
Meksika 124.855 1.413.847
Fransa 64.381 2.600.498
İtalya 73.029 2.107.166
İngiltere 73.582 2.488.780
İspanya 50.689 1.921.115
Almanya 33.917 1.735.819
İran 55.223 1.225.742
Rusya 57.019 3.159.297
Kanada 15.590 579.129
Kolombiya 42.630 1.626..461
Belçika 19.441 652.936
Hollanda 11.432 796.891
Irak 12.891 595.291
Afrika 49.198 2.050.401
Suudi Arab 6.342 362.741
Güney Afrika 38.033 1.039.161
İsrail 3.318 419.943
Türkiye
ETİKETLER:
koronavirüs
istatistikler sağlık bakanlığı
Fahrettin Koca
virüs
kovid-19
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27
5
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26
6
Hatayspor
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24
7
Fatih Karagümrük
14
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8
Yeni Malatyaspor
14
20
9
Trabzonspor
15
20
10
Konyaspor
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19
11
Göztepe
15
19
12
Çaykur Rizespor
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13
Kasımpaşa
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19
14
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Antalyaspor
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