SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-01-2021 14:55   Güncelleme : 01-01-2021 14:59

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE SON 24 SAATTE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ NE DURUMDA

               CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                1.827.941             83.914.883

ABD                                       354.215             20.465.654        

Brezilya                                 194.576                7.848.155

Hindistan                               149.118              10.289.274

Meksika                                 124.855               1.413.847    

Fransa                                     64.381               2.600.498

İtalya                                       73.029               2.107.166

İngiltere                                   73.582               2.488.780

İspanya                                  50.689                1.921.115

Almanya                                 33.917                1.735.819

İran                                        55.223                 1.225.742

 Rusya                                   57.019                 3.159.297

Kanada                                  15.590                  579.129

Kolombiya                             42.630                1.626..461

Belçika                                  19.441                   652.936

 Hollanda                              11.432                   796.891

 Irak                                      12.891                   595.291

 Afrika                                   49.198                 2.050.401

 Suudi Arab                            6.342                   362.741

Güney Afrika                        38.033                 1.039.161

İsrail                                       3.318                    419.943

Türkiye                             

                

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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