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Giriş Tarihi : 15-07-2020 18:52   Güncelleme : 15-07-2020 20:00

Bazı Ülkelerde Son 24 saatte Koronavirüs İstatistikleri

Koronavirüs İstatitikleri

Bazı Ülkelerde Son 24 saatte Koronavirüs İstatistikleri

        Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :

 

                    GÜNLÜK          TOPLAM            TOPLAM

                    CAN KAYBI      CAN KAYBI       VAKA SAYISI

        Dünya                          578.067      13.150.073

        ABD                 916      139.189        3.240.321

        İngiltere             48        44.868           312.350

        italya                  12        34.984           237.503

        İspanya             12         28.409           253.928     

        Fransa               16        30.029           167.660  

        Almanya            21           9.081              77.860

        İran                   94          11.699            138.724

        Brezilya         1300          69.540         1.374.143

        Meksika           836          35.491            257.165     

        Rusya              154          11.614              73.947

        Belçika               73           9.771              69..118

        Afrika                              10.429             480.484

        Suudi Arabistan   52         3.340 

        Irak                                    3.065                

         Çin                                    4.634              83.483

        Hindistan             582        21.914            531.321

        Mısır                      68          2.877   

         İsrail                                      351              38.268

 

ETİKETLER: koronavirüs
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