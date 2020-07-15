SAĞLIK
Giriş Tarihi : 15-07-2020 18:52 Güncelleme : 15-07-2020 20:00
Bazı Ülkelerde Son 24 saatte Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İstatitikleri
Son 24 saatte bazı ülkelerde yaşanan günlük ve toplam Can kayıpları şu şekildedir :
GÜNLÜK TOPLAM TOPLAM
CAN KAYBI CAN KAYBI VAKA SAYISI
Dünya 578.067 13.150.073
ABD 916 139.189 3.240.321
İngiltere 48 44.868 312.350
italya 12 34.984 237.503
İspanya 12 28.409 253.928
Fransa 16 30.029 167.660
Almanya 21 9.081 77.860
İran 94 11.699 138.724
Brezilya 1300 69.540 1.374.143
Meksika 836 35.491 257.165
Rusya 154 11.614 73.947
Belçika 73 9.771 69..118
Afrika 10.429 480.484
Suudi Arabistan 52 3.340
Irak 3.065
Çin 4.634 83.483
Hindistan 582 21.914 531.321
Mısır 68 2.877
İsrail 351 38.268