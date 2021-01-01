SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-01-2021 14:55   Güncelleme : 30-01-2021 02:24

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ https://www.tuncbilekreklam.com.tr/gazipanel/index.php?case=news

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ https://www.tuncbilekreklam.com.tr/gazipanel/index.php?case=news

               CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                2.317.400            102.048.593

ABD                                       439.533             23.717.638        

Brezilya                                 208.160               8.165.155

Hindistan                               152.471             10.357.631

Meksika                                 165.851               1.587.544

Fransa              348                74.852.                3.130.725

İtalya                 473               87.800                 2.376.890

İngiltere           1239               98.980                 3.542.646

İspanya              513               53.987                2.055.718

Almanya                          49.859                2.082.400

İran                                         56.547                 1.294.742

 Rusya               569               63.370                3.471.653

Kanada                                   16.950                  590.395

Kolombiya                             47.401                1.786..880

Belçika                                  20.644                    652.936

 Hollanda                              12.361                     813.765

 Irak                                      12.891                     597.774

 Afrika                                   59.198                  2.250.401

 Suudi Arab                            6.279                     362.878

Güney Afrika                        33.175                  1.231.899

İsrail                                       3.404                     435.866                             

                

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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