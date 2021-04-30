SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-04-2021 09:28

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Koronavirüs İstatistikleri

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                3.158.495            150.269.972

ABD                      683           574.343              32.957.255        

Brezilya             2.914            371.984              14.446.857

Hindistan           2.104            226.054              20.814.631

Meksika             2.162            207.851              2.333.544

Fransa                  300           100.121               5.565.852

İtalya                    322            119.021               4.349.517

İngiltere                                  135.415               4.563.085

İspanya                                    81.987               3.355.718

Almanya                                  77.059                3.351.474

İran                        454            69.574                2.459.742

 Rusya                                   101.106                4.787.273

Irak                                          14.556                   887.291

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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