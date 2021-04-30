SAĞLIK
Giriş Tarihi : 30-04-2021 09:28
BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ
Koronavirüs İstatistikleri
CAN KAYBI CAN KAYBI VAK'A SAYISI
GÜNLÜK TOPLAM
Dünya 3.158.495 150.269.972
ABD 683 574.343 32.957.255
Brezilya 2.914 371.984 14.446.857
Hindistan 2.104 226.054 20.814.631
Meksika 2.162 207.851 2.333.544
Fransa 300 100.121 5.565.852
İtalya 322 119.021 4.349.517
İngiltere 135.415 4.563.085
İspanya 81.987 3.355.718
Almanya 77.059 3.351.474
İran 454 69.574 2.459.742
Rusya 101.106 4.787.273
Irak 14.556 887.291