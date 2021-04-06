SAĞLIK
Giriş Tarihi : 06-04-2021 10:47   Güncelleme : 06-04-2021 10:51

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                2.988.400             131.342.593

ABD                                       551.335               31.999.638        

Brezilya                                   301.558              12.511.155

Hindistan                                 224.954             12.417.631

Meksika                                   197.851              1.587.544

Fransa                                       89.321              3.761.425

İtalya                                        111.326               3.678.847

İngiltere                                   135.415               4.963.085

İspanya                                     81.987               2.955.718

Almanya                                   77.059                2.893.470

İran                                           69.409                1.866.742

 Rusya                                      99.670                4.910.653

 

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA