SAĞLIK
Giriş Tarihi : 21-02-2021 13:27   Güncelleme : 21-02-2021 17:12

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

               CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                2.517.400            125.608.593

ABD                                       507.065              27.317.638        

Brezilya                                   229.558               9.811.155

Hindistan                                 154.954             10.957.631

Meksika                                   165.851              1.587.544

Fransa              272                  83.393.              3.537.725

İtalya                 348                 95.845                2.780.847

İngiltere             406                111.560               3.835.783

İspanya             513                  61.987               2.055.718

Almanya                                    61.859               2.082.400

İran                      68                 59.409                1.566.742

 Rusya               569               63.370                3.471.653

Kanada                                   16.950                  590.395

Kolombiya                               55.401                1.886..880

Belçika                                    10.644                    652.936

 Hollanda                                 12.961                    813.765

 Irak                                         12.891                    597.774

 Afrika                                       61.198                 2.250.401

 

ETİKETLER: dkoronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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