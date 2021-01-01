SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-01-2021 14:55   Güncelleme : 08-01-2021 08:33

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

BAZI ÜLKELERDE KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

               CAN KAYBI           CAN KAYBI         VAK'A SAYISI

                 GÜNLÜK                TOPLAM

 Dünya                                1.852.320             85.593.152

ABD                                       394.215             20.905.638        

Brezilya                                 195.742                7.848.155

Hindistan                               149.471             10.324.631

Meksika                                 126.851               1.443.544

Fransa                                     64.921.              2.639.435

İtalya                                       74.985               2.155.366

İngiltere                                   74.570               2.599.780

İspanya                                  50.987                1.936.718

Almanya                                 34.859                1.783.819

İran                                        55.547                 1.294.742

 Rusya                                   58.506                  3.268.723

Kanada                                  15.715                  590.395

Kolombiya                             43.964                1.666..880

Belçika                                  19.644                    652.936

 Hollanda                              11.665                     813.765

 Irak                                      12.891                     597.774

 Afrika                                   59.198                  2.250.401

 Suudi Arab                            6.279                     362.878

Güney Afrika                        29.175                  1.088.899

İsrail                                       3.404                     435.866

Türkiye                             

                

ETİKETLER: koronavirüs istatistikler sağlık bakanlığı Fahrettin Koca virüs kovid-19
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