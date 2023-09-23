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BAYAN TEMİZLİKÇİ -ÇANKAYA YILDIZ HAFTADA BİR YARIM GÜN

BAYAN TEMİZLİKÇİ -ÇANKAYA YILDIZ HAFTADA BİR YARIM GÜN 40 YAŞ ALTI

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 23-09-2023 14:39
BAYAN TEMİZLİKÇİ -ÇANKAYA YILDIZ HAFTADA BİR YARIM GÜN

Çankaya Yıldız'daki Evimizde  haftada 1  yarımgün olarak çalışacak 30- 45 yaş aralığında   titiz Bayan temizlikçi  aranmaktadır. Sigara içmeyenler tercihimizdir.  0532.786 30 75

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