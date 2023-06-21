Bayan Sekreter Bayan Sekreter SEKRETER Giriş Tarihi : 21-06-2023 14:37 Güncelleme : 21-06-2023 14:37 32 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Asistan Önmuhasebe bilen Bayan eleman OSTİMDEKİ işyerimize bilgisayara hakim Bayan Sekreter alınacaktır. Yakın bölgede oturanlar tercihimizdir. 0312.386 30 44- 0533.1946579 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay KIRŞEHİR Mucur İlçesinde cevizlik bahçesinde çalışacak Elektrikçi Usta- Kalfa 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. 2023 Cisibi Kepçe Operatörleri. AKKÖPRÜ'deki istasyonumuza ACELE Otogaz istasyonumuza Pompacı ETLİK'teki iş merkezimizde YEMEK, çay ve temizliğe Önmuhasebe ETLİK'teki iş merkezimizde İVEDİK'te Tabela Atölyesine 2.EL Çimento Siloları, Sondaj Makinaları, değerinden alınır İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Dönerci Ustası. Kasiyer, Manav