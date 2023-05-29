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Bayan satış elemanı

Bayan satış elemanı

SATIŞ & MARKET ELEMANI
Giriş Tarihi : 29-05-2023 11:11   Güncelleme : 29-05-2023 11:11
Bayan satış elemanı

TUNALI'daki mağazamıza 25- 45 yaşarında bayan satış elemanı alınacaktır. Maaş+ SGK+ Yemek+ Yol.

0532.734 33 09
 

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