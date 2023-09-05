ETİMESGUT'taki firmamızda çay, temizlik işlerine 40 yaşaltı bayan personel. 0553.56°38°58- 0312.244°02°38
BAYAN PERSONEL, ÇAY, TEMİZLİK İŞLERİNE , ETİMESGUT
BAYAN PERSONEL, ÇAY, TEMİZLİK İŞLERİNE , ETİMESGUT
TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 05-09-2023 08:30 Güncelleme : 05-09-2023 08:30
ETİMESGUT'taki firmamızda çay, temizlik işlerine 40 yaşaltı bayan personel. 0553.56°38°58- 0312.244°02°38
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