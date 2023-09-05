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BAYAN PERSONEL, ÇAY, TEMİZLİK İŞLERİNE , ETİMESGUT

BAYAN PERSONEL, ÇAY, TEMİZLİK İŞLERİNE , ETİMESGUT

TEMİZLİK ELEMANI
Giriş Tarihi : 05-09-2023 08:30   Güncelleme : 05-09-2023 08:30
BAYAN PERSONEL, ÇAY, TEMİZLİK İŞLERİNE , ETİMESGUT

ETİMESGUT'taki firmamızda çay, temizlik işlerine 40 yaşaltı bayan personel. 0553.56°38°58- 0312.244°02°38
 

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