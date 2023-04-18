Bayan ofis personeli Bayan ofis personeli SEKRETER Giriş Tarihi : 18-04-2023 17:16 Güncelleme : 18-04-2023 17:16 56 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER 20-30 yaşlarında Bayan Sekreter ÜMİTKÖY'deki ofisimize MERKEZ Ankara'daki ofisimize 30 yaşını aşmamış bayan ofis personeli alınacaktır. Cv: info@emsharfiyat.com.tr 0530.414°53°06 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: SEKRETER OFİS ELEMANI YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye