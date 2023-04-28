Bayan Aşçı. Bayan Aşçı. AŞÇI Giriş Tarihi : 28-04-2023 09:25 Güncelleme : 28-04-2023 09:25 38 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER 70 kişilik yemek yapabilecek deneyimli Aşçı ANKARA Ostim OSB'deki firmamıza SİNCAN'DA yeni açılacak firmamıza 30- 40 yaşlarında bayan Aşçı. 0537.773 93 69 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye