Bay Muhasebe elemanı Bay Muhasebe elemanı MUHASEBE Giriş Tarihi : 06-06-2023 13:38 Güncelleme : 06-06-2023 13:38 6 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Bay Muhasebe Önmuhasebeci ERTÜRK Çikolata Önmuhasebe birimine, Bay Muhasebe elemanı alınacaktır. Başvurular Cv. ile kabul edilecektir. ayhan@erturkcikolata.com.tr İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli