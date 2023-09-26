BAY ELEMAN .. GİMATTA ÇALIŞACAK ( Yılmaz Kardeşler ) BAY ELEMAN .. GİMATTA ÇALIŞACAK ( Yılmaz Kardeşler ) ÇEŞİTLİ Giriş Tarihi : 26-09-2023 08:12 Güncelleme : 26-09-2023 08:12 11 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER BETON SANTRALİMİZDE DÜZEN VE KOORDİNASYON SAĞLAYABİLECEK TERCİHEN ASKER EMEKLİSİ PERSONEL ( Güven Grup Hazır Beton) KURUYEMİŞ FİRMASINDA İMALAT BÖLÜMÜNE PAKETLEME ELEMANLARI GİMAT'ta çalışacak bay eleman. 0312.397 00 60 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: BAY ELEMAN .. GİMATTA ÇALIŞACAK ( Yılmaz Kardeşler ) YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ABKANT PRES BÜKÜM USTASI BİYOKİMYA veya MİKROBİYOLOJİ Uzmanı Autocad ve ofis Programlarını BİLEN BAYAN ESTETİSYEN MÜDÜR, GÜZELLİK UZMANLARI, PROTEZ TIRNAKÇILAR . DEZ KUAFÖR İNŞAAT MÜHENDİSLERİ... ŞANTİYELERİMİZDE ÇALIŞACAK TECRÜBELİ ( TARCAN iNŞAAT ) WYNDHAM OTEL'E 35- 40 YAŞLARINDA BULAŞIKÇI ve GARSON MANİKÜRCÜ... AYRANCI SAVUNMA SANAYİ FABRİKAMIZA ÇADIR ATÖLYESİNE GAZALTI KAYNAKÇISI ve VASIFSIZ ELEMAN- İVEDİK AV BAYİSİNE VASIFLI 21- 35 YAŞLARINDA PERSONEL SARIOĞLU ALÜMİNYUM'A VASIFLI- VASIFSIZ DOLGUN ÜCRETLERLE ELEMAN. İVEDİK METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN... OSTİM KARGODA ÇALIŞACAK SÜRÜCÜ KURYE... DEMETEVLER TECRÜBELİ OTO yıkamacılar. Mamak... BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA