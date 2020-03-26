EKONOMİ 24 OKUNMA

Başvurular başladı!

KORONA salgınına karşı alınan tedbirlerin başında gelen kısa çalışma ödeneğine başvurular 23 Mart’ta başlarken, yapılan düzenleme ile de ödenekten yararlanmanın şartları kolaylaştırıldı. Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınıyor.