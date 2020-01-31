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Giriş Tarihi : 31-01-2020 15:14

Barcelona gelecek sezon için Francisco Trincao'yu transfer etti

Barcelona, Francisco Trincao'nun transferi için Braga Kulübü'ne 31 milyon avro bonservis bedeli öderken, 20 yaşındaki oyuncunun tek taraflı serbest kalma bedeli ise 500 milyon avro,

Barcelona gelecek sezon için Francisco Trincao'yu transfer etti

İspanya'nın Barcelona Kulübü, gelecek sezon kadrosuna katmak koşuluyla Portekiz'in Braga takımından Francisco Trincao'yu transfer etti.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, Trincao'nın transferi için Braga Kulübü ile anlaşamaya varıldığı ve 31 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.

Katalan takımına 1 Temmuz'dan itibaren katılacak Trincao ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli 5 sezonluk sözleşme imzalanacağını açıklayan Barcelona, Portekizli futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 500 milyon avro olduğunu duyurdu.

20 yaşındaki sağ kanat forvet oyuncusu Trincao, bu sezon ligde 11 maçta 2 gol attı.

ETİKETLER: barcelona transfer francisco trincao
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