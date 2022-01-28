BANKALARDA PERSONEL ve ŞUBE SAYILARI AZALDI

Bankalarda Şube ve personel sayısı azalıyor

Paramedya,Türkiye Bankalar Birliği’nin sektörde çalışanlarla ilgili verilerini yayınladı. O verilerine göre, bankacılık sektöründe çalışan sayısı hızla azalıyor. 2017 yılında 193 bin 504 olan sektör çalışan sayısı 2021 Aralık ayı itibariyle 185 bine geriledi.

Şube sayısı da azalıyor.

Bankacılık sektörü aynı tasarrufu şubelerde de yaptı. Mevduat bankaları Aralık 2020 itibariyle 9 bin 875 şube ile hizmet verirken bu sayıyı 9 bin 724’e düşürdüler. Bu rakam 2017 yılında 10 bin 550 şubeydi. Yani bankalar daha az şubede daha az personel ile çok müşteriye hizmet verme dönemi başlatmış oldu. Nitekim 100 bin kişiye düşen çalışan ve şube sayısı 222 oldu. Yine 100 bin kişiye düşen şube sayısı ise 11.7’ye düştü.