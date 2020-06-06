EKONOMİ
Giriş Tarihi : 06-06-2020 11:34

Bankalara kredi borçları ciddi ölçüde arttı

Bankalara kredi borçları arttı

Bankalara kredi borçları ciddi ölçüde arttı

         Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nisan ayına ilişkin bankacılık verilerini yayımladı. Buna göre halkın bankalara olan tüketici kredisi borcu Mart ayında göre 17 milyar lira arttı.

          Martta 510 milyar lira olan tüketici kredisi hacmi Nisanda 527 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) borçlarında da sert artışlar oldu.

          Covid-19 salgınına karşı önlem adı altında borca batırılan KOBİ’lerin mart ayında 662,5 milyar lira kredi borcu bulunurken, bu tutar Nisan ayında 758,2 milyar liraya yükseldi.
1 ayda KOBİ’lerin borcu yüzde 14,5 oranında artmış oldu.

         BDDK verilerine göre, banka mevduatlarına bakıldığında nisan ayında milyoner sayısındaki artış da dikkat çekti.

         İçinde 1 milyon liradan daha fazla bakiye bulunan hesap sayısı Mart ayında 220 bin 260 iken, bu sayı nisanda 239 bin 502’ye çıktı.

         Böylece salgın günlerinde milyoner hesap sayısı 1 ayda yüzde 8,6 oranında artmış oldu.

ETİKETLER: Bankalar kredi borçları BBDK
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