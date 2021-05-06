BANKA ŞUBELERİ AZALDI

Banka Şubeleri Azaldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre bankacılık sisteminde çalışan sayısı bir yılda 2 bin 183 kişi azaldı. Şube sayısı ise bir yılda 232 düştü.

TBB bankacılık sistemindeki istihdam verilerini açıkladı. Pandeminin başlangıcı olarak kabul edilen Mart 2020’den bu yana sistemdeki çalışan sayısı yüzde 1,2 oranında düştü. Bankacılık sisteminde çalışan sayısı, mart 2021 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında 185 bin 981 kişi oldu. Çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre 632 kişi, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 2 bin 183 kişi azaldı.