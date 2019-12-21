DÜNYA
Giriş Tarihi : 21-12-2019 15:57

Balistik füze saldırısı

Suriye'de, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki, Türkiye sınırına birkaç kilometre yakınlıktaki İdlib'in Harem beldesi dağlık kesimine balistik füze düştü.

Balistik füze saldırısı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Reyhanlı'nın karşısında, Suriye'de İdlib'in kuzey batısında yer alan Harem bölgesinin Turlaha Köyüne füze saldırısı yapıldı.

Dağlık alana düşen balistik füzenin nereden ve kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemezken, ölen veya yaralanan olmadı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla, 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. O tarihten bu yana rejim ve Rusya'nın saldırılarında 1300'den fazla sivil öldü. Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı. Son bir buçuk ayda 180 binden fazla sivil göç ederek yine Türkiye sınırına ve Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerine sığındı.

Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli terörist grupların yardımıyla, Astana anlaşmalarını hiçe sayarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde iki gün önce ilerleme amaçlı başlattığı saldırılarda 9 köyü ele geçirdi.

ETİKETLER: füze saldırısı idlib balistik füze saldırısı
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