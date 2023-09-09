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BAKIM ARIZA ELEMANI, İVEDİK

ASANSÖR BAKIM ARIZA ELEMANI... İVEDİK

TEKNİSYEN- TEKNİKER
Giriş Tarihi : 09-09-2023 15:43   Güncelleme : 09-09-2023 16:42
BAKIM ARIZA ELEMANI, İVEDİK

ASANSÖR bakım, arıza elemanı. İvedik OSB 0312.395 29 40- 0554.442 29 40
 

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