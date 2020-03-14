Bağdat-İstanbul uçağı Esenboğa’ya acil iniş yaptı

Türkiye'nin 29 Şubat'tan bu yana uçuşları durdurduğu Irak'tan İstanbul'a gitmek üzere havalanan ve Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki yolcular karantinaya alınmak üzere ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne kaldırıldı. İçinde 57 Türk vatandaşının bulunduğu iddia edilen uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye’nin corona virüsü nedeniyle 29 Şubat’tan itibaren uçuşlarını durdurduğu Irak’tan dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelmek üzere havalanan Irak Havayolları’na ait uçak saat 20.00 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İçinde 57 Türk vatandaşının da olduğu iddia edilen uçaktaki yolcular ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne kaldırılarak karantinaya alındı.

Uçakla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken Bağdat’tan havalanıp Ankara’ya iniş yapan bir uçakta bulanan yolculardan Osman Bilgiç, haber portalı T24’de yaşananları şu sözlerle anlatı:

* Irak Havayolları bizi İstanbul’a götürebileceğini söyledi. Biletlerimizi aldık. Bağdat Havaalanı’na gittik ‘Oradan İstanbul’a direkt uçuş var, İstanbul’dan haber gelecek’ dediler.

* Daha sonra da haberin geldiğini söylediler ve 15 dakika gecikmeli olarak İstanbul’a gitmek için havalandık.

* Bir süre sonra pilotu aramışlar ve Ankara Esenboğa’ya inmesi gerektiğini söylemişler. Saat 20.00’den beri buradayız.

* Uçak hareket etmesin diye uçağın kapılarını açtık. 57 Türk vatandaşıyız.

UÇUŞ BİLGİLERİ BAĞDAT’TA VAR İSTANBUL’DA YOK

Öte yandan, Bağdat Havalimanı’nın internet sitesinde ‘UR Airways’e ait 18:45’te İstanbul’a planlanan bir uçuş olduğu görünürken İstanbul Havalimanı’nda planlanan bir uçuş bilgisi bulunamadı. Bağdat Havalimanı’nın internet sitesinde yer alan uçağın ‘UBD 161’ uçuş koduna dair de herhangi bir bilgi edinilemedi.