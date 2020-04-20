Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 00.00 itibarıyla sona erdi.

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 977 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 127 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 86 bin 306, can kaybının 2 bin 17, iyileşen hasta sayısının 11 bin 976 olduğunu duyurdu.

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