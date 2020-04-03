BM'den 'Terörist gruplar Kovid-19'dan istifade edebilir' uyarısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı belirsizliklere karşı uyarıda bulunarak, ''Terörist ve radikal gruplar pandemiden istifade edebilir.'' uyarısında bulundu.

New York

Guterres, video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, salgın nedeniyle küresel ateşkes çağrısını yineledi.

Suriye, Yemen, Libya, Myanmar, Ukrayna, Sudan, Kamerun gibi savaş bölgelerinden ateşkes taahhüdü gelse de sözlerin uygulamaya dönüşmediğine dikkati çeken Guterres, dünyadaki tek savaşın ortak düşman Kovid-19'a karşı verilmesi gerektiğini vurguladı.

Koronavirüs salgının yarattığı belirsizliklere karşı da uyarıda bulunan Guterres, ''Terörist ve radikal gruplar pandemiden istifade edebilir.''' dedi.

Koronavirüs gıda güvenliğini de tehdit ediyor

Salgının uluslararası barış ve güvenliğin yanı sıra ''gıda güvenliğini de tehdit ettiği'' uyarısında bulunan Guterres, ''Gıda, ilaç ve diğer tıbbi ekipmanlar dahil tüm tedarik zincirleri devam etmeli, özellikle de en yoksul ve savunmasız bölgeler için.'' dedi.

Guterres, ''En kötüsü henüz gelmedi ve dünyamızın ihtiyaç duyduğu birlik ve barış için Kovid-19'a karşı elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.'' diye konuştu.

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