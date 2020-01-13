DÜNYA
Giriş Tarihi : 13-01-2020 10:13

'Trump şikayetini Nobel’e yapmak zorunda'

Etiyopya Başbakanı Ahmed, ABD Başkanı Trump’ın Nobel ödülünün kendisinin hakkı olduğuna ilişkin sözleri üzerine, “Başkan Trump, şikayetini Nobel’e yapmak zorunda.” dedi.

'Trump şikayetini Nobel’e yapmak zorunda'

Pretoria

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Afrika’daki resmi temasları sırasında gazetecilerin ABD Başkanı Donald Trump’ın sözleri hakkındaki sorularına cevap verdi. 

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

ABD Başkanı'nın konuya ilişkin şikayetini Etiyopya’ya değil Nobel komitesine sunması gerektiğini belirten Ahmed, "Nobel’in bir kişiyi nasıl seçtiğine ilişkin bilgim yok." dedi.

"Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım"

Trump, Ohio'daki bir seçim mitinginde yaptığı konuşmada, “Bir anlaşma yaptım ve bir ülkeyi kurtardım. Ama duydum ki o ülkenin lideri ülkeyi kurtardığı için Nobel Barış Ödülü alıyor.” ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Etiyopya ve Abiy Ahmed’in isimlerini zikretmese de söz konusu konuşma, Etiyopya’da büyük tepkilere yol açmıştı.

Bazı uzmanlar, Trump’ın Mısır ve Etiyopya arasında krize yol açan Hedasi Barajı müzakerelerinde ABD’nin ara buluculuğunu kastettiği yorumunu yapmıştı.

Nobel Barış Ödülü, geçen yıl “Eritre ile sınır çatışmasını çözmede kararlı inisiyatifi, uluslararası iş birliği ve barışa ulaşılmasındaki çabaları” dolayısıyla Ahmed’e verilmişti.

 

ETİKETLER: trump nobel abd etiyopya
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA