Türkiye Suriye'de rejime ait unsurları gece boyunca vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonrasında Esed rejimine ait unsurlar gece boyunca vuruldu.

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de hava saldırısında 33 Mehmetçiğimiz şehit olduBakan Akar ve kuvvet komutanları İdlib'deki harekat için sınırın sıfır noktasındaDünyadan Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkilerDüzensiz göçmenler Avrupa sınırına ilerliyor





Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.