EKONOMİ
Giriş Tarihi : 18-12-2019 15:39

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon avroluk Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirdi.

Hazineden 1 milyar 250 milyon avroluk DİBS ihracı
Ankara Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edildi. Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.  
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