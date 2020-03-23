Akbank'tan destek paketi

Akbank'tan, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebileceği bildirildi.

Istanbul

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Akbank'tan yapılan açıklamada, bireysel ve tüzel müşterilerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerinin, talep olması halinde mevcut koşullarla 30 Haziran’a kadar ötelenebileceği bildirildi.