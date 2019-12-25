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Adana'da sağanak nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Adana'da yoğun sağanağın neden olduğu su baskını sonucu evlerinde mahsur kalan biri engelli 9 kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı. -