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Giriş Tarihi : 05-04-2020 06:28

Yargıtay üyesi Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilli oldu

Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine seçildi.

Yargıtay üyesi Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilli oldu

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30 ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

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ETİKETLER: yargıtay
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