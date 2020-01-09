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Giriş Tarihi : 09-01-2020 09:08

Üç ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük'ün Ovacık, Karaman'ın Serıveliler ve Konya'nın 6 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. -

Üç ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük'ün Ovacık, Karaman'ın Serıveliler ve Konya'nın 6 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. 

Ovacık ilçesinde eğitime kar engeli

Karabük'ün Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli (Ovacık Spor Lisesi dahil) okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, engelliler, diyaliz hastaları ve hamile kamu personelinin de yarın tam gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Konya'nın 6 ilçesinde eğitime ara

Konya'nın 6 ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklarından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle Taşkent, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır ile Yunak'ta ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 9 Ocak Perşembe ara verildiği bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ile engelli personel de yarın idari izinli sayılacak.

Sarıveliler ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ilçe genelinde 9 Ocak Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

ETİKETLER: kar tatili yoğun kar yağışı
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