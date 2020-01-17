EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-01-2020 11:47

Kısa vadeli dış borç kasımda 114,6 milyar dolar oldu

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 azalarak 55,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4 artarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli dış borç kasımda 114,6 milyar dolar oldu

İstanbul

Kısa vadeli dış borç stoku, kasımda geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 1 artarak 114,6 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2019 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2018 sonuna kıyasla yüzde 1 artışla 114,6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2,4 azalarak 55,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4 artarak 52,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, geçen yılın sonuna göre yüzde 30,6 azalarak 7,7 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,5 artarak 20,8 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,8 artışla 13,5 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 2 azalışla 13,8 milyar dolara geriledi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2018 sonuna göre yüzde 9,1 artarak 43,5 milyar dolara ulaştı.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 86,5 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu yüzde 3,3 azalışla 21,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,6 artışla 86,5 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar 2018 sonuna göre yüzde 8,6 azalarak 44,3 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 8,5 artarak 69,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 99 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 33,3 azalışla kasım sonu itibarıyla 66 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 396 milyon dolar oldu.

Kasım sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonun yüzde 50,4'ü dolar, yüzde 29,7'si avro, yüzde 13,8'i TL ve yüzde 6,1'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönem itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 164,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 18,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası'nın yüzde 3,9, özel sektörün ise yüzde 78,1 paya sahip olduğu gözlendi.

 

ETİKETLER: KISA VADELİ BORÇ
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