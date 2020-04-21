EKONOMİ
Giriş Tarihi : 21-04-2020 05:10

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular başladı

Ankara

Bakan Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı 3️⃣. Faz başvurularımız başladı.

Başvurular aşağıdaki adresten yapılabilir. #BirlikteBaşaracağızhttps://t.co/x0TmAwAEj9 pic.twitter.com/7CWXr7ibYH

— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) April 20, 2020

Cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini kaydeden Selçuk, paylaşımında "#BirlikteBaşaracağız" etiketini kullandı.

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ETİKETLER: sosyal yardm
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