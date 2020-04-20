Uzaktan çalışma yöntemi Kovid-19 salgını sonrası kalıcı hale gelebilir

Kovid-19'a karşı tedbir olarak uygulamaya konulan uzaktan çalışmanın etki ve verimliliği analiz edilmeye başlanırken, bu yöntemin salgın sonrasında da bazı mesleklerde kalıcı hale gelebileceği belirtiliyor.

Ankara

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, AA muhabirine, şirketlerin ve çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışmaya bakış açılarını değerlendirerek yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İş süreçlerinin dijital ortama taşınmasıyla çalışanların zaman ve mekandan bağımsız işlerini yapmalarına olanak sağlandığına işaret eden Uysal, "Günümüzde kurumların hayatta kalabilmeleri için bir zorunluluk olan dijital dönüşümün önemi, Kovid-19 salgınıyla birlikte çok daha ciddi bir şekilde hissedildi. Son dönemde bu konu özelinde yaptığımız araştırmamıza katılan çalışanların neredeyse yarısının evden çalışma modelinin Kovid-19 sonrasında kalıcı hale gelmesini istemesi, bu sistemin önümüzdeki dönemde de hayatımızda yer alabileceğini gösteriyor." dedi.

"Çalışanlar dijital yeteneklerini geliştirmeli"

Fatih Uysal, şirketlerin bu çalışma sistemini dijital dönüşüm programlarının içine dahil etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte uzaktan çalışmayı yalnızca teknolojik boyutlarıyla değil, kültürel anlamda da ele almak gerekiyor. Bu nedenle sistemi dijital dönüşüm programına dahil edecek kurumların, kurum kültürünü de bu yönde gözden geçirerek yeni döneme hızlıca adapte olabilmeleri çok büyük önem taşıyor. Çevik ve yeniliğe açık organizasyon yapılarıyla bu dönüşümü daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi başaran kurumlar, ezberlerde ısrar eden kurumlara nazaran daha rekabetçi duruma gelecek."

Kovid-19 salgını öncesinde özellikle teknolojik altyapılarına yatırım yapan şirketlerin daha hızlı bir şekilde uzaktan çalışma modeline ayak uydurabildiğini ve bu sayede büyük avantaj yakaladığını vurgulayan Uysal, "Dijitalleşmenin her zamankinden daha hızlı yaşandığı bu dönemde, dijital yeteneklere ihtiyaç da artacak. Bu yetenekler arasında yer alabilmeleri için çalışanların, bu dönemde dijital becerilerini geliştirerek kendilerine yatırım yapmalarının faydalı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışanların yarıya yakını uzaktan çalışmanın kalıcı olmasını istiyor"

Kariyer.net'in, "HR Pulse" araştırma serisi kapsamında CurioCity firmasıyla "Koronavirüs ve İş Hayatı Araştırması" gerçekleştirdiğini bildiren Uysal, bu araştırmanın çalışma hayatının geleceğine ilişkin önemli veriler sunduğunu söyledi.

Uysal, araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 70'inin altyapısının salgın öncesinde de uzaktan çalışma sistemine uygun olduğuna işaret ederek, "Buna rağmen işverenlerin yüzde 76'sı, çalışanlarınsa yüzde 80'i şirketlerinde daha önce uzaktan çalışma esnekliğinin olmadığını ifade etti. Bu veriden yola çıkarak, Kovid-19 salgınının, firmaların planladıklarından çok daha hızlı bir şekilde uzaktan çalışma modelini deneyimlemeye başlamasını sağladığını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Birçok şirketin uzaktan çalışma sistemine geçtiği bu süreçte, salgın öncesi teknolojik altyapılarına yatırım yapanların buna daha hızlı adapte olduğunu ve büyük bir avantaj yakaladığını vurgulayan Uysal, "Altyapılarının uzaktan çalışma sistemine uygun olmadığını söyleyen yüzde 30'luk kesimin daha uzun vadede tamamlanması planlanan dijital dönüşüm sürecine geçişleri Kovid-19 salgınıyla birlikte hızlanmış oldu." dedi.

Araştırmaya göre, her 100 işverenden 37'sinin evden çalışma sisteminde iş rutinlerinin olumsuz etkilendiğini söylediğini ifade eden Uysal, bu kişilerin, şirketlerindeki iş yapış şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlattığını bildirdi.

Uysal, salgın ile gelen dönüşümün bu süreçten sonra da iş dünyasında etkilerini göstereceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Araştırmamızın sonuçları, salgın sebebiyle değişmeye başlayan iş yapış şekillerinin, salgın sonrasında da hayatımızda olacağı görüşünü destekler nitelikte. Araştırmamıza göre, çalışanların yüzde 47'si evden veya uzaktan çalışma sisteminin salgın sonrasında da kalıcı hale getirilmesini istiyor, yüzde 27'si de bu konuda kararsız."

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