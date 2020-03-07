Van'da 16 kilo 870 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde 16 kilo 870 gram uyuşturucunun ele geçirildiği evin sahibi tutuklandı.

Van

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere karşı çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde E.S'ye ait evde arama yaptı.

Narkotik köpeği "Zeus"un da kullanıldığı aramada depodaki otomobil lastiklerinin altına gizlenmiş 8 kilo 880 gram eroin ve 7 kilo 990 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan E.S, işlemlerin ardından nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.