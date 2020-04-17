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BM: Kovid-19 Afrika’da en az 300 bin can alabilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı.