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Giriş Tarihi : 20-12-2019 10:10

Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni Mehmet Mete Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay'da vücut geliştirme şampiyonu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Hatay Hatay'ın Dörtyol ilçesinde vücut geliştirme şampiyonu ve eğitmeni 44 yaşındaki Mehmet Mete Yıldız, akşam saatlerinde Numune Evler Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda veteriner hekim olan Yıldız'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.  
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